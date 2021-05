AMLO no visita a víctimas del accidente del Metro de CDMX y sí la refinería que sufrió un incendio

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó visitar la zona del colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México y a las víctimas, señalando que se trataba de una actividad hipócrita, no obstante sí visitó la refinería de Minatitlán a un mes del incendio.

Este sábado 08 de mayo difundió un video en su cuenta oficial de Twitter donde se le ve dentro de las instalaciones de la refinería de Minatitlán, ubicado en el estado de Veracruz, donde recordó que hace exactamente un mes se desató un incendio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Cuatro narcos mexicanos gozarán esta semana de su libertad

"Estoy en Minatitlán en esta refinería, hace un mes exactamente el día 8 de abril hubo un incendio, se quemó un tanque que estaba en ese sitio", comentó AMLO sobre su visita a Veracruz.

Dicho video fue editado para que una vez AMLO comentara que hubo un incendio se añadiera un breve clip de video del momento en que el tanque de la refinería se estaba incendiando, por lo que se veía fuego y una inmensa estela de humo a varios kilómetros de distancia.

El motivo de este video al parecer era reconocer a los trabajadores de Pemex que lograron sofocar el incendio, acompañados por los servicios de emergencia, evitando que el fuego se extendiera y ocasionara un desgracia mayor.

"Hubo un trabajador al que le rindo homenaje, se quemó las manos pero fue el que cerró las valculas, con mucha pasión, con mucho valor del bueno y se evitó una desgracia mayor", al explicar como se evitó una tragedia y antes de presumir como los trabajadores de Pemex lograron poner en marcha de nuevo a la refinería de Minatitlán en solo un mes, de modo que ya produce gasolina nuevamente.

Este viernes 07 de mayo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador negó que acudiría a visitar a las víctimas sobrevivientes del accidente la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, afirmando que se trataba de una actividad hipócrita.

"Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía" explicó AMLO sobre porque no había visitado a las víctimas.

Sin embargo, aclaró que se solidarizaba con los familiares de las víctimas, señalando que le dolía el trágico accidente, e insistiendo en que acudir a tomarse la foto con las víctimas es una acción que los funcionarios deben mandar al carajo.

"Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo", declaró AMLO.

Leer más: Rafaguean a elementos de la FGR en Tlaquepaque, Jalisco

Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la refinería de Minatitlán y celebró al trabajador que evitó que el incendio se expandiera, cuando no ha dicho alguna palabra por el conductor del metro de la línea 12.