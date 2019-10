AMLO nunca ha presionado a PJF asegura Zaldívar

Ciudad de México.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador nunca ha presionado al Poder Judicial.

"Lo he dicho y hoy lo reitero, el Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando", indicó en entrevista con el Canal 11 del Estado.

En el mismo comentario, Zaldívar reveló que el ex Presidente Felipe Calderón sí presionó a los ministros de la Corte.

Cosa que también he dicho no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones (de) Felipe Calderón", agregó.