AMLO ordena investigar a la Policía Federal por actos de corrupción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó que no habrá despidos de elementos de la Policía Federal, ni se les quitarán salarios o prestaciones; reiteró que se les respetará su situación laboral y el ingreso a la Guardia Nacional, de quienes cumplan los requisitos, será voluntario.

“Que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados, y no haya manipulación. Afortunadamente ahora tiene uno la posibilidad de comunicarse, de informar lo que está sucediendo, que es lo que estoy ratificando de nuevo, aclarando de nuevo: no existen motivos, no hay razón”, explicó al referirse a las recientes manifestaciones.

En conferencia de prensa matutina el mandatario dijo que aunque las protestas no representan en sí una causa justa y que quienes las dirigen pertenecen a otro tipo de organizaciones, se respetará el derecho a manifestarse. Agregó que el gobierno no aceptará chantajes.

Informó que ha girado instrucciones para que se lleve a cabo una investigación a fondo al interior de la Policía Federal y se den a conocer las denuncias de corrupción.

Por ejemplo, indicó que existe una demanda por la compra de equipo a sobreprecio que en el mercado tiene valor de entre 600 y 800 millones, pero que se adquirió en dos mil 600 millones.

“Se había echado a perder esta corporación y lo de ayer es una muestra evidente. Estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer decía que no querían que les hicieran exámenes. ¿Entonces cómo va a ser la cosa? ¿Va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? ¿Vamos a simular?”, enfatizó.

Anunció que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana creará un sistema que suplirá la contratación de empresas privadas que ofrecían los servicios de hasta 50 mil policías.

Dijo que los elementos de la Policía Federal que quieran formar parte, puede inscribirse; “en esencia, no se despedirá a nadie”.

Expuso que las contrataciones fomentaban la creación de dichas corporaciones y no fortalecían a la Policía Federal para garantizar la seguridad de la población.

“Está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, que aún con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo. Estamos haciendo un reajuste, un reacomodo”, remarcó.

Informó que la mayoría de la Guardia Nacional ha sido desplegada hacia las coordinaciones. De 150 regiones, 18 están pendientes por cubrir y ya se encaminan hacia el norte del país.

“Necesitamos seguridad pública. Les hablé a los de la Guardia Nacional hace unos días, cuando inició la operación, el despliegue, de esta nueva institución y les dije que necesitábamos de su apoyo, porque tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia.

Y les dije que se alejaran de las tentaciones, no a la corrupción, que era mejor dejarles a los hijos pobreza, pero no deshonra, y que confiábamos en ellos y que iban a sentirse orgullosos de participar en una acción para garantizar la paz, que tiene que ver con la transformación de México”, expresó.