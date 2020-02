AMLO pasa charola a empresarios para rifa de avión presidencial

Ciudad de México.- La Presidencia de la República sugirió a empresarios firmar una carta en la que se comprometen, "de manera voluntaria", a comprar un monto de boletos de la rifa para adquirir equipo médico.

La carta tenía cuatro cifras que podría aportar cada firmante: 20 millones de pesos, 50 millones, 100 millones y 200 millones.

Empresarios consultados señalaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les aclaró que no era obligatorio firmar la carta.

Quienes la firmaron, depositaron la papeleta en una tómbola de la Lotería Nacional instalada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Algunos de los firmantes fueron Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, y Miguel Rincón, dueño de Bio Pappel y compadre de López Obrador, pero rechazaron revelar cuánto dinero comprometieron.

"El Presidente fue muy claro: esto es voluntario, les agradezco que hayan venido, este es un compromiso que cada uno puede tomar, debe tomar y decidir y plasmarlo aquí, nadie está obligado, dijo el Presidente, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos", expuso Rincón.

Francisco Cervantes, presidente de Concamin, reveló que se analiza la posibilidad de que las empresas donantes reciban el beneficio de la deducción de impuestos.

¿El Presidente ofrece algo a cambio, condonación de impuestos, deducción de impuestos?, se le preguntó.

Todavía no se da, todavía en estos días se van a platicar todas estas cosas. Condonación no, eso hay que dejarlo bien claro, condonación no.