AMLO pedirá a Televisa sueldazo millonario de Loret de Mola

México.- Luego de que AMLO reveló cuánto gana Carlos Loret de Mola, afirmó que pedirá a Televisa que explique el sueldazo millonario que recibió el periodista “corrupto” durante el año 2021.

En la conferencia Mañanera del 11 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente contra el periodista Carlos Loret de Mola, a quien llamó mercenario.

AMLO evidenció que Loret de Mola ganó 35 millones 200 mil pesos durante el 2021 como producto de pagos que recibió de diversas empresas de medios de comunicación, entre las que destaca Televisa.

El presidente de México López Obrador destacó como Televisa le pagó 11 millones 800 mil pesos a Carlos Loret de Mola durante el 2021, a pesar de que este ya había salido de dicha empresa.

Fue en agosto del 2019 cuando Carlos Loret de Mola se salió de Televisa, dejando de lado su programa más emblemático hasta entonces: “Despierta con Loret”.

De forma que Loret de Mola no debería estar recibiendo dinero de Televisa durante el año 2021, por lo que AMLO pedirá a los directivos de la empresa de comunicación que expliquen el por qué del pago millonario.

“Esto es lo que gana Loret, ya viste lo que provocaste, esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado, pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado, esto es al año”, declaró AMLO en la Mañanera.

Cabe señalar que el presidente López Obrador señaló que esta información le había llegado por fuentes anónimas y que solicitará al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que corrobore los datos.