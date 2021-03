AMLO pedirá a la SCJN investigar el proceder de juez que suspendió reforma eléctrica

México.- En la conferencia Mañanera de este 12 de marzo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que pediría a la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar el proceder del juez que suspendió de manera temporal la reforma eléctrica.

"Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares", declaró el presidente de México.

Añadió que su gobierno atenderá los amparos, y recordó a las empresas que se encuentran abiertos al diálogo, para proporner acuerdos equitativos tanto para los particulares como para el gobierno en materia de energía.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que el juez que otorgó el amparo, así como otros de los que no mencionó nombres, fueron impulsados en gobiernos anteriores para que llegado el momento defendieran el interés de empresas extranjeras y nacionales, y no las públicas de la nación.

Estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos que están excedidos.

En ese sentido declaró que la reforma energética que él propuso y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, aprobada por dos de los tres poderes del estado mexicano, no pretende cancelar la reforma hecha por el expresidente Peña Nieto.

Sino que lo que busca es la reforma no dañe a la nación como pretendía hacerlo, al beneficiar a las empresas privadas en el sector energético frente a la CFE y Pemex.

"No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña. Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no", expuso López Obrador.