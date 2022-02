AMLO pedirá al embajador Ken Salazar que aclare dinero de USA a Mexicanos Contra la Corrupción

Mexicanos Contra la Corrupción no tardó en responder al nuevo señalamiento de AMLO, resaltando que el presidente está evadiendo el tema de la casona en Houston de su hijo José Ramón López.

"La señora que está con Claudio X. González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casar, entonces afortunadamente siempre, como decía el poeta Díaz Mirón he salido de la calumnia y lejos".

"Periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Loret de Mola", aseveró.

Raúl Durán

