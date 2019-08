AMLO pedirá datos sobre venta de niños en Puebla

Ciudad de México.- Luego que el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que hay casos documentados de venta de menores dentro del DIF estatal en gestiones pasadas, el Presidente López Obrador dijo que pedirá más información sobre esta denuncia.

Cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina, el Mandatario federal afirmó que no ha hablado con el Gobernador poblano, pero está enterado de la acusación.

"No tengo yo más información que la que se dio a conocer en los medios por esta declaración, él tendría que presentar elementos para conocer más".

"No he hablado con él, sobre este tema no hemos podido hablar, pero sí estoy enterado por la denuncia que se hizo pública. Hoy voy a pedir de manera respetuosa, porque se trata de una autoridad soberana, que me permita conocer más sobre este tema", dijo el Presidente.

El Gobernador Barbosa afirmó que denunciará la venta de menores cuando se tengan todos los elementos para ejercerla.

"En el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores, es terrible, ¡eh! Y una vez que tengamos más elementos va a ser objeto de denuncias", reveló Barbosa el pasado viernes.