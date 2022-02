AMLO perdió el control de México, sólo le queda su discurso: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola declaró que AMLO perdió el control de México al perder el control de su agenda, y lo único que le queda al presidente es su discurso.

En su columna de opinión publicada este martes 8 de febrero de 2022, Loret de Mola aseveró que Andrés Manuel López Obrador no tiene logros de gobierno y el suyo es un "sexenio de palabras", afectado por el reciente escándalo de la vida de lujos de su hijo en Houston, Texas.

"Para López Obrador perder el control de la agenda es perder el control del país. Porque lo único que tiene es discurso. No tiene resultados de gobierno. No es un sexenio de logros, de un sexenio de palabras, de muchísimas palabras", escribió.

El columnista resaltó que mientras toda la sociedad mexicana habla del escándalo del hijo de AMLO, el presidente "tiene frentes abiertos por todos lados", con polémicas que implican a sus aliados de Morena en la 4T.

Loret afirmó que el propio AMLO "se asume en la lona, pero no noqueado", a propósito del video que compartió para sus seguidores advirtiendo que "me puedo caer, pero me voy a levantar".

"No está acostumbrado a perder el control de la agenda pública y lleva diez días tratando de sortear el reclamo de la ciudadanía, las críticas de los medios y la oleada de burlas en las que alguna vez fueron sus 'benditas redes sociales' a consecuencia de la revelación de las casonas de las que goza su hijo en Houston", destacó el periodista.

Según el columnista, esta situación ha llevado al presidente López Obrador a mostrarse "enfurecido" y "dominado por la ira" en Las Mañaneras, "escalando sus insultos y calumnias" contra sus detractores.

En cuanto a los escándalos que afectan a los cercanos a AMLO, resaltó que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, enfrenta un doble escándalo por "usar sin su consentimiento a 135 mil ciudadanos como ratas de laboratorio" suministrándoles ivermectina contra Covid-19, así como por el maltrato a niños en un albergue del DIF.

A esto se suma la crisis de violencia en Zacatecas, que contradice la afirmación de AMLO de que la seguridad ya se había reforzado en la entidad.

También está lo ocurrido en Guerrero, donde normalistas de Ayotzinapa lanzaron un tráiler vacío contra la Guardia Nacional y una caseta de cobro, tras lo cual la alcaldesa de Acapulco salió en defensa de los estudiantes, con el respaldo de López Obrador.

Por si esto fuera poco, está el desaire a la 4T por parte de Panamá, que rechazó la nominación de Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual y propuesto por AMLO como embajador en el país sudamericano.