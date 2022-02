AMLO perdió el control de la narrativa del gobierno por la "Casa gris" de su hijo: Loret de Mola

El columnista interpretó como una señal de la crisis del gobierno de AMLO su reciente declaración ante reporteros en Palacio Nacional, a quienes reiteró sus planes para 2024 diciendo: " Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro ".

"Ha intentado desviar la atención con temas polémicos de política exterior, pero no lo ha logrado. El presidente nunca había experimentado un periodo tan largo sin controlar la narrativa del gobierno y las mayores señales de la crisis las ha emitido él mismo", expuso.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post el 28 de febrero de 2022, Loret de Mola señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado sin éxito " desviar la atención " de la casona en Houston con "temas polémicos de política exterior", como sus declaraciones contra Austria por negarse a devolver el penacho de Moctezuma.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.