¿AMLO perdonó a Calderón? Rechaza exigir resultados en juicio internacional

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que su gobierno dé seguimiento a la denuncia contra el expresidente Felipe Calderón presentada ante la Corte Internacional de La Haya, pues ese tema corresponde a los ciudadanos que interpusieron la querella.

Cuestionado sobre el tema en la Mañanera de este 21 de septiembre, AMLO dijo que los ciudadanos que presentaron la denuncia contra Calderón por crímenes de guerra y de lesa humanidad derivados de su guerra contra el narco son quienes deberían pedir resultados a La Haya.

"Eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia, creo que el Estado no debe de participar en este tema, creo que esta instancia debe responder si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta", respondió.

El mandatario federal añadió que su gobierno no tiene que hacer un exhorto o llamamiento a la Corte Internacional, pues dado que se trata de una denuncia en curso, lo que corresponde es que se emita una resolución.

"No tiene por qué haber un exhorto, un llamamiento del Estado, ya es una denuncia en curso, lo que hace falta es una resolución, a ellos corresponde, nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto", aseveró el presidente.

A este respecto AMLO reiteró que su administración no presentará ninguna denuncia contra expresidentes, pero tampoco detendrá el proceso contra Calderón en La Haya, pues "no somos tapadera de nadie".

"Lo que está en curso, lo dijo desde que tomé posesión, no se va a detener porque no somos tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de ningún expresidente", dijo.

El presidente de México aseguró que su gobierno está viendo hacia adelante y se comprometió a no repetir los actos de corrupción de sexenios pasados.

Sin embargo, AMLO añadió que en caso de que la Corte Internacional de La Haya le solicite a su gobierno ayudar en la investigación contra Felipe Calderón, eso "lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros".

Desde hace 9 años, el 20 de noviembre de 2011, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros presentó ante la Corte Internacional una denuncia contra el expresidente panista por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la cual estuvo respaldada con las firmas de más de 23 mil ciudadanos.

Según especialistas, el gobierno federal sí puede pedirle a La Haya que investigue e incluso proporcionarle información sobre la situación de México durante el sexenio calderonista, pero esta es una posibilidad que el presidente López Obrador descarta rotundamente.