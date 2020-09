AMLO pide a Brozo y Loret de Mola revelar “quién pompó” ante parodia de La Mañanera

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió los periodistas Víctor Trujillo conocido por su personaje “Brozo” y Carlos Loret de Mola, transparentar el origen de los recursos que financian el proyecto Latinus, donde realizaron una parodia de La Mañanera.

“Que Brozo y Loret de Mola, nos digan quien ’pompó‘, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter, a Facebook para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero no censurar a nadie, lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato haciendo labor de zapa sin transparencia”, declaró AMLO.

Sin embargo, el mandatario indicó como algo positivo que Brozo y Loret de Mola realizaran este tipo de críticas a su Gobierno, para recordar a los los mexicanos que en su administración no habrá censura como en sexenios pasados.

Me preocuparía que hablaran bien (del gobierno)”, puntualizó Andrés Manuel. ”Al contrario, hay que promover a Loret de Mola, Brozo (...) y garantizar su derecho a la libre manifestación de ideas"

AMLO también reconoció que los columnista no lo favorecen, puntualizando que nunca ha leído una sección de opinión que hable bien de su Gobierno, reiterando que de ser lo contrarío se preocuparía.

Es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno”, declaró el mandatario.

“¿Han leído ustedes últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo?. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero esos son los ciudadanos. No hay equilibro, está muy ladeado, ojalá haya más objetividad”, agregó

Además Andrés Manuel indicó en La Mañanera que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se oponen al proyecto Tren Maya, deben transparentar sus ingresos y quiénes son los principales contribuyentes para realizar su trabajo.

AMLO fijó su postura en la conferencia matutina lluego de ser cuestionado acerca de la posible queja de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque la Fundación por la Democracia del Departamento de Estado De Estados Unidos financia a las organizaciones mexicanas.

López Obrador aseguró que su Gobierno no hará nada al respecto, pero reconoció que el Gobierno de México conoce a las empresas que están financiando a los opositores que rechazan sus megaproyectos como lo es el Tren Maya.

No haremos nada, no se va a protestar, porque no queremos que sientan que hay censura, prohibido prohibir, nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellogs está financiando a quienes se oponen al Tren Maya”, declaró AMLO.