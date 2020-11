AMLO pide a Luis Videgaray a presentarse a declarar ante acusaciones

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, extendió una petición en La Mañanera a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a presentarse a declarar ante las recientes acusaciones y orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR).

AMLO fue cuestionado durante su conferencia matutina, sobre la reciente orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray por parte de la FGR al estar relacionado al Caso Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos del 2012 al 2016.

El mandatario indicó que no tenía más información, excepto que la orden había sido rechazara a priori por un juez, debido a que la solicitud carecía de fundamentos para proceder con la autorización de la misma.

No tengo más elementos porque no me corresponde, Es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial. Hay que esperar a que se resuelva este asunto”, declaró AMLO.