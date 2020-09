AMLO pide a ONGs que se oponen al Tren Maya transparentar ingresos

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, indicó en La Mañanera que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se oponen al proyecto Tren Maya, deben transparentar sus ingresos y quiénes son los principales contribuyentes para realizar su trabajo así como a periodistas en contra de su Gobierno, asegurando que no habrá censura.

AMLO fijó su postura en la conferencia matutina lluego dde ser cueestionado acerca de la posible queja de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque la Fundación por la Democracia del Departamento de Estado De Estados Unidos financia a las organizaciones mexicanas.

López Obrador aseguró que su Gobierno no hará nada al respecto, pero reconoció que el Gobierno de México conoce a las empresas que están financiando a los opositores que rechazan sus megaproyectos como lo es el Tren Maya.

No haremos nada, no se va a protestar, porque no queremos que sientan que hay censura, prohibido prohibir, nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellogs está financiando a quienes se oponen al Tren Maya”, declaró AMLO.