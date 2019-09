AMLO pide a Monreal: no imponer mayorías de manera grosera

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en privado hace unas horas con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal en Palacio Nacional, en donde ambos revisaron la agenda legislativa, que de acuerdo al senador, el mandatario de la nación se mostró muy escrupuloso en observar la ley y el Estado de derecho, y le pidió "no imponer mayorías de manera grosera".

Al concluir el encuentro, Monreal dijo que el Senado de la República será respetoso de la Cámara de Diputados, pero en su calidad de cámara revisora, y como consecuencia, destacó que se va a actuar con congruencia.

El legislador le dijo a AMLO que no se va a legislar sin consenso y destacó que lo que están resolviendo se realiza con apego a la ley.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

En este sentido, externó que "el (Presidente) reiteró... me dijo que lo que tenemos que hacer es respetar la ley, no alterarla, no hacer lo que antes hacían los adversarios que imponían las mayorías de manera grosera, irracional y no, nosotros somos distintos y hay que actuar con apego distinto a la ley".

Hoy me reuní en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel @lopezobrador_, para revisar la agenda legislativa, en una auténtica división de poderes.

Confirmo: será el mandatario más escrupuloso en observar la ley y el Estado de derecho. pic.twitter.com/ffJXRyjZtA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 6, 2019

Destacó que los mexicanos deben sentirse tranquilos, porque "tenemos un Presidente que respeta el Estado de derecho, que está pendiente de la ley"; por lo que reiteró que AMLO le dijo que va no va a permitir abusos del poder público, del Poder Legislativo o del Judicial.

Además, de que el presidente López Obrador reiteró su respeto a la división de poderes.