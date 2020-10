AMLO pide a funcionarios que buscan una candidatura renunciar esta semana

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó este lunes en La Mañanera que los funcionarios del Gobierno Federal que buscarán una candidatura en el próximo proceso electoral del 2021, tiene sólo esta semana para presentar su renuncia y separar su campaña con el Ejecutivo.

AMLO ha dicho en repetidas ocasiones que los servidores públicos deben renunciar antes de comenzar una campaña para evitar que por medio del Gobierno Federal se promocionen candidaturas para las elecciones de junio 2021.

Los que trabajan en el Gobierno, tienen hasta esta semana porque se les está pidiendo que renuncien (…) nosotros no vamos a utilizar el Gobierno, el presupuesto público, para favorecer a candidatos y partidos, queremos que haya democracia”, declaró AMLO.

López Obrador indicó que tienen hasta este sábado para presentar su renuncia y evitar utilizar al Gobierno Federal para promocionar su candidatura, pues de ser sorprendido algún funcionario en este tipo de acciones, podría ser sancionado ante la ley.

No pueden hacerlo (promocionase), y además si hay pruebas se tiene que denunciar y aclarar de que ahora el fraude electoral es delito grave. El que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza.”

AMLO hizo un llamado a los ciudadanos para realizar unas votaciones justas y no acceder ante sobornos y tranzas para ganar las elecciones.

“Todos ayudar para que no se compre el voto, para que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo, que no se apoderen de las casillas, como era antes, que no se rellenen las urnas, que no haya el carrusel famoso, que no voten los difuntos, que no falsifiquen actas, que no haya fraude, pues, como antes”, mencionó el mandatario.

Renuncia de funcionarios

Hasta el momento sólo se ha hecho pública la renuncia de Alfonso Durazo, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien la semana pasada tuvo su última aparición en La Mañanera y agradeció al presidente Andrés Manuel por haberle permitido trabajar en su gabinete de Seguridad.

Alfonso Durazo buscará comenzar una candidatura a la gubernatura de su estado natal Sonora, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Su paisana, Ana Gabriela Guevara, funcionaria de la Conade, estaría buscando el mismo puesto.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es otra persona que se ha posicionado como uno de los posibles funcionarios que renunciaría a su cargo para buscar una candidatura en las próximas elecciones.