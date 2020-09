AMLO pide a líderes de FRENA no dormir en hotel y usar tiendas de campaña

Jojutla, Morelos.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló sobre la protesta pacífica que integrantes del Frente Nacional antiAMLO (Frena) hacen acampando a lo largo de Avenida Juárez en Ciudad de México (CDMX), pidiendo que también los dirigentes permanezcan en tiendas de campaña y no se vayan a dormir a hoteles por la noche.

“Que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento, y lo digo con todo respeto", recalcó el mandatario.

Agregó que las autoridades estarán cuidándolos, por lo que espera, se sientan seguros "van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades”, dijo.

El líder mexicano también externó que considera a las protestas un signo de avance para su administración, "estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, señaló.

Obrador justificó lo anterior diciendo que las quejas son una prueba de que "las cosas están cambiando", anexó que otra prueba es que antes "se dedicaban a medrar, a saquear".

Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría: no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio", sentenció