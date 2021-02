AMLO pide a mexicanos reducir consumo de electricidad de 6 a 11 de la noche

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos para reducir el consumo de energía eléctrica entre las 6 y 11 de la noche, a fin de prevenir fallas futuras en el sistema eléctrico tras la situación que desencadenó los apagones masivos en el país.

En La Mañanera de este 18 de febrero, AMLO aseguró que el problema con el suministro de energía ya ha sido resuelto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la vez que aseguró que no habrá un incremento en los precios pese al aumento en los precios del gas en Texas y Estados Unidos a raíz de la tormenta invernal que causa grandes estragos en el país vecino.

Sin embargo, el mandatario pidió ayuda a los habitantes de México, lo que admitió que no quiso hacer desde el principio debido a "la presión de los adversarios" y "el amarillismo" que generaría su llamado días atrás.

"No quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos, no quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba ocasionar una situación más complicada, no quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días, ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los 'picos', que pueden ir estos periodos de tiempo de 6 de la tarde a 11 de la noche", expresó.

Pese a que ya está restablecido al 100% el suministro de energía, el presidente de México explicó que el propósito de ahorrar energía es "ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones por la falta de energía".

Por ello, pidió a la población mexicana cuidar su consumo de electricidad en la medida de lo posible, tal como sucedió cuando se hizo frente al problema del "huachicol", que generó un desabasto de combustibles a nivel nacional, recordó.

De 6 a 11 si podemos apagar un foco o dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos", pidió AMLO.

La propuesta del mandatario fue respaldada por el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez Román, ya que dicha medida ayudaría a racionar la energía, por lo que pidió ayudar en la demanda pico en los establecimientos donde haya plantas de emergencia.

"Nos ayudaría mucho que en los lugares donde tengan plantas de emergencia, en hoteles, en industrias, nos puedan ayudar ayudar en la demanda pico a que también pueda generar algo para su centro de consumo y ayuden a la población en general", dijo.

AMLO pidió a los mexicanos reducir su consumo de energía eléctrica entre 6 y 11 de la noche. Foto: Cuartoscuro

El director de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que para este jueves ya se ha recuperado toda la capacidad de generación de energía para satisface la demanda, con 30 MW de los 33 MW estimados.

El estado de Texas planea prohibir a sus compañías productoras de gas natural exportar el combustible fuera del estado la noche de ayer, una medida con la que busca restaurar la energía eléctrica para millones de personas que se han visto afectadas por el frío extremo provocado por la tormenta invernal.

A este respecto, AMLO explicó que dicha acción afectaría no sólo a México, sino a otros estados de EE.UU., por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está "ocupándose del asunto".

Fue precisamente el corte del suministro de gas de Texas a México lo que provocó los apagones masivos que afectaron a varios estados del norte del país en los últimos tres días, como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Posteriormente, los apagones se extendieron a casi todos los estados mexicanos con cortes aleatorios.

Ante este problema, el Gobierno de México compró cuatro barcos con gas natural licuado para inyectar volumen en las centrales de generación de Manzanillo y Altamira, lo que aunado al esfuerzo de los trabajadores de la CFE ha logrado sustituir el vacío que deja el gas proveniente de Texas.

El director de CFEnergía, Miguel Reyes, acusó a gobiernos anteriores de impulsar contratos de gasoductos que propiciaron la dependencia del gas natural de Estados Unidos, particularmente los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Por su parte, AMLO señaló que esto sirva de "lección" para continuar impulsando el fortalecimiento y rescate de la CFE y dar prioridad a las empresas públicas del país.