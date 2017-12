AMLO pide apoyo a los sacerdotes

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, pidió apoyo a sacerdotes y pastores para que adviertan a la gente de la compra del voto en la etapa electoral, de cara a 2018.

En asamblea informativa en Pinotepa, Oaxaca, López Obrador sostuvo que sacerdotes y pastores deben ayudarlo a hablar sobre el tema, ya que calificó la compra del voto como pecado social.

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.(Foto:Facebook).

“La recomendación es que ayuden a convencer a la gente de que no venda el voto, porque ese es el truco que tienen estos corruptos.

“Hay que decirle a la gente y en eso nos deben ayudar pastores, nos deben ayudar sacerdotes, hay que hablar mucho sobre este tema, que es pecado social el que estos sinvergüenzas se valgan de la pobreza y hambre del pueblo”, expresó.

Dijo que el papa Francisco ha condenado esa práctica “perversa de empobrecer a la gente y luego traficar con el hambre y pobreza de los ciudadanos”.

Incluso recordó el pasaje de la Biblia de Jacob y Esaú, en el que el primero, valiéndose del hambre de su hermano, se quedó con su herencia por un plato de lentejas. “Esto es lo que hacen estos corruptos: empobrecer al pueblo para luego aprovecharse”, enfatizó.

La calificadora financiera Standard & Poor’s dice que no habrá riesgos por nuestro triunfo en la elección presidencial de 2018 https://t.co/wO5hbbJkJ9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 7 de diciembre de 2017

El 16 de noviembre, López Obrador publicó en Facebook el planteamiento sobre que los sacerdotes y obispos deben orientar a los feligreses para evitar la compra del voto.

“Soy partidario del Estado laico, pero no soy antirreligioso. Además, pienso que tanto pastores de las iglesias evangélicas, como sacerdotes y obispos, deben orientar a los feligreses para evitar la compra del voto y el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo”.

Expresó:

Sin embargo, en ese mismo espacio, afirmó que “la Iglesia como institución no debe inducir el voto hacia partido o candidato alguno.

“No es nuestra misión sustituir las conciencias, sino iluminarlas con la luz de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la dignidad inalienable de la persona humana”

El líder de Morena externó que en un proceso electoral, la conciencia cristiana debe discernir cuál de las opciones puede generar un poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de las circunstancias.

“Hay que estimular la más amplia participación cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibilidades habrá de que nuestra sociedad madure y sea responsable de la cosa pública. No hay que temer a la participación; al contrario, la próxima elección federal será una gran ocasión para que, desde la fe, todos podamos mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”, indicó ayer en su red social.

A escasos cuatro días de que se registre como precandidato a la Presidencia de México, López Obrador detalló que concluirá su etapa de presidente del partido con un recorrido por el Estado de México.

El martes 12 diciembre es el registro de la precandidatura y el día 14 inicia la campaña como precandidato, para descansar un poco, adelantó.

En cuanto a Aurelio Nuño, quien informó que será el coordinador de campaña de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, el tabasqueño urgió al ex titular de la SEP que se apure, porque al abanderado priísta no lo conocen en el país y por eso no sale de la Ciudad de México, “pero tampoco allá lo conocen”.

Reiteró:

“Aquí no saben quién es Meade y, como lo dije, aunque lo están inflando, no ha hecho ni burbuja, era mejor [Miguel Ángel Osorio] Chong, todavía pueden hacer un cambio y es de sabios cambiar de opinión, Meade está en tercer lugar, creo que sólo lo conoce Claudio X González, Videgaray, Fox, Salinas”.

Andrés Manuel López Obrador ha generado polémica con sus declaraciones, pues recientemente planteó amnistía para el crimen organizado a fin de lograr paz y tranquilidad, pero fue cuestionado por diversos personajes políticos y por el propio gobierno federal, que aseguró que era una propuesta inviable y peligrosa.

Con información de El Universal.