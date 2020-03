AMLO pide evitar las compras de pánico por Covid-19

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la principal organización empresarial del país pidieron este lunes a la población que evite las compras de pánico de comida, gel antibacterial, mascarillas y productos de higiene por la crisis global del coronavirus de Wuhan.

"No ayudan en nada, estas compras exageradas pueden producir desabastecimiento e inflación. No hay necesidad, no va haber escasez", expresó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador pidió "no caer en compras de pánico" y consumir solo "lo que necesitamos" como se hace en "circunstancias normales".

El líder izquierdista, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se mostró convencido de que no tendrá que regular el mercado para evitar compras masivas ya que tiene "mucha fe en el pueblo de México".

Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), conformado por 12 asociaciones y cámaras de comercio, emitió un comunicado en el que expresó su "compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad" en México.

¡Consumo es igual a calidad de vida! Antes de comprar infórmate, te invitamos a realizar compras inteligentes y sustentables para reducir los desechos, la sobreexplotación y la contaminación del medio ambiente. #ConsumoSustentable pic.twitter.com/c8e77H0Yo0 — Profeco (@Profeco) March 16, 2020

Aunque la normalidad impera en la mayoría de supermercados, en redes sociales se han reportado en los últimos días casos de comercios con escasez de algunos productos como papel higiénico.

"Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad, y no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario ni justificado, y afecta a quienes tienen necesidades urgentes", expresó la patronal.

El CEE garantizó que "el campo, la industria y el comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia frente a la pandemia de COVID-19" y que "el país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene a todos los mexicanos".

"Para afrontar este momento de dificultad, los mexicanos tenemos que estar unidos y demostrar nuestra solidaridad, disciplina y madurez. Si todos cumplimos con nuestra parte, estamos seguros de que saldremos adelante", subrayó la CEE.

Según el último reporte oficial, en México hay 53 casos confirmados de coronavirus y 176 casos sospechosos.

Mientras países como Colombia, Argentina o Chile han anunciado el cierre de sus fronteras por la crisis del coronavirus de Wuhan, el Gobierno de México todavía no ha adoptado medidas drásticas más allá de anunciar el cierre de colegios el próximo 20 de marzo y la suspensión de eventos con más de 5.000 personas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, justificó este lunes que "los cierres masivos de todo el país tienen consecuencias gravísimas en las economías de los más desfavorecidos".

"En México, la mitad de la población tiene condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años. Esa es población a la que hay que proteger", expresó.