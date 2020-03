AMLO pide no despedir a trabajadores con la excusa del coronavirus

Oaxaca.-El presidende Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los empresarios a no despedir a los trabajadores y no dejarlos sin salario, debido a que es un "mal ejemplo" ante la contigencia sanitaria provocada por la panderia del coronavirus.

El mandatario se refirió a la operadora de franquicias Alsea, que este jueves anunció que despediría a los trabajadores o que en su caso tomaran la segunda opción de 30 días sin goce de salario.

En un video publicado en rede sociales, AMLO expresa: "No se debe de exagerar, no aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas".

Mostró un informe de Luis María Alcalde, secretaria del Trabajo que le había hecho llegar, en donde le explicaba que en las redes sociales circulaba la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, a lo cual expresó que "eso es injusto e indebido".

Aclaró en el video que no iba a revelar el nombre de las empresas, porque aseguró que lo que quiere es que rectifiquen y ayuden, porque de acuerdo a la ley no hay fundamento legal para el despido de los empleados.

Asimismo, mencionó que en México no hay una declaratoria de emergencia sanitaria; por lo que no pueden despedir a los trabajadores y no pagarles, a lo que dijo que "eso es una gran injusticia".

El presidente López Obrador comentó: "Esta empresa es muy grande y muy famosa, no la voy a mencionar, pero tiene que ver con franquicias extranjeras, es un mal ejemplo que están dando o ojalá que esto no suceda en el país".

El Presidente de México comentó que "No hay que alarmarnos y perder la calma, no adelantar visperas, no desgastarnos, son etapas, ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas y que mantengamos nuestra fortaleza moral", concluyó.