AMLO pide que se investiguen denuncias de trabajadores de la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa

Sinaloa, México.- Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizada este miércoles, fueron denunciadas una serie de irregularidades en la mina San Rafael, ubicada en el municipion de Cosalá, en el estado de Sinaloa, por lo que el mandatario dijo que se realizarán investigaciones a fondo sobre este caso.

El periodista Urbano Barrera de Ovaciones, abordó el tema al presidente López Obrador sobre esta mina explotada por la empresa canadiense Americas Gold and Silver, de Darren Blasutti, quien dice que lo va a demandar argumentando que en México no se garantiza el estado de derecho y sus inversiones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mandatario mexicano ya había tenido conocimiento sobre denuncias que indican que presuntamente los trabajadores de la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa, son sobreexplotados y reciben bajos salarios, no cuentan con seguridad laboral y social, además de que esta mina supuestamente no cuenta con medidas de seguridad como salida de emergencia, ni hospitales en el municipio. también se ha señalado a la empresa minera de provocar contaminación del agua y el medio ambiente.

Desde el pasado 26 de enero, los trabajadores en esta mina están detenidos bajo el argumento de que el líder del Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos, Napoleón Gómez, y el delegado sindical, Yasser Beltrán Curioca, pretenden desprestigiarlos.

Los trabajadores ganaron un recuento, que se hizo en Mazatlán el pasado 17 de septiembre de este año, y obtuvieron un laudo certificado por la Junta de Conciliación y Arbitraje y su toma de nota, sin embargo a la fecha no los reconocen. Incluso la mina fue premiada por su seguridad, aunque esta lleva cerrada un año. El periodista acusó que se le engañó a la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, quien vía remota participó en la ceremonia de premiación.

En ese sentido, dijo que los mineros ha dando su voto de confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene una investigación urgente.

De igual manera, señaló que esta minera diversificó al personal en 4 outsorcing. Indican que son más de 500 trabajadores, cuando en realidad no son más de 300, con los salarios más bajos.

Apuntó que solo dos trabajadores están dados de alta con el salario real de 60 mil pesos, que son los gerentes. A los demás les pagan 250 pesos por jornadas laborales de 12 horas.

"Ellos alertan de esto que le va a interesar mucho, que ellos se llevan 5 mil 160 toneladas de oro, de plata, de zinc y de plomo, en algo que ellos le llaman 'concentrados'; como no hay fundidoras, ellos se llevan los bloques y ya los funden en otros países y México no sabe realmente cuánto se están llevando de cada metal, y obvio pues no ingresan a la arcas de la nación los impuestos que deben ser los correspondientes".

Agregó que dicen que está en medio el senador Rubén Rocha Moya, el exsubsecretario Ricardo Peralta, el líder Javier Villarreal, quienes fueron captados reunidos en un conocido hotel), el diputado del PRI Carlos Pavón Campos.

En respuesta, el presidente López Obrador, dijo que pedirá a la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, que vea el tema.

Sí me lo presentaron los mineros y gente de Cosalá cuando estuve en Tamazula, Durango, que está relativamente cerca, y se va a ver. Yo pensaba que ya que había resuelto, pero bueno, vamos a revisarlo", respondió AMLO.

"Es un asunto que tiene que ver también con diferencias sindicales, hay que buscar la conciliación. Lo vamos a hacer, para que le comentes a los trabajadores de que va a atenderlo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y se va a buscar el acuerdo con los dirigentes sindicales".

Añadió que fue informado de que Napoleón Gómez Urrutia tiene Covid, por lo que le desea que salga adelante con esta enfermedad.