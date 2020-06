AMLO pide salir a la calle "poco a poco" y perder el miedo por Covid-19

Ciudad de México.- En la conferencia matutina del día de hoy La mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a no tener miedo de salir a las calles, ante la pandemia del Covid-19, ya que al parecer las “no tienen muchas ganas de salir”, dijo el mandatario.

A pesar de que el semáforo todavía se encuentra en rojo, AMLO recomendó a la población que salga a las calles, sin embargo, recomendó que lo hicieran poco a poco, ya que las actividades económicas beneficiará a millones de mexicanos que viven al día.

El país en semáforo rojo

El presidente reconoció que el país está en el máximo riesgo de contagio, también dijo que la gente tiene miedo de salir de sus hogares por lo que los invitó a vencer sus miedos, a salir a la calle, eso si, siendo respetuosos de las normas sanitarias.

Asimismo, López Obrador afirmó que con equilibrio y cuidando la salud “poco a poco” se irá a avanzando hacia la “nueva normalidad”.

“Tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento si hay temor a salir, no sólo es por que se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino que no tienen muchas ganas de salir y hay que salir, poco a poco y con cuidado a ejercer nuestra libertad.

Desde luego siendo respetuosos, el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa porque lo puede hacer, es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa pues que siga cuidándose, el libre para eso, pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, mucha gente millones de mexicanos que viven al día”, explicó el Presidente de México

Giras de AMLO

Sobre sus giras, dijo que aunque se podría quedar “aquí”, refiriéndose a sus conferencias, con la sana distancia, hay muchas personas que no tienen acceso a escuchar, debe de salir, “pero es importante aunque no haya un mitin, una concentración, aunque nos cuidemos, aunque estemos en Sonora 30 o 40, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo”, señaló.

Cabe mencionar que, también dijo que informó que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está analizando ir abriendo gradualmente espacios.

