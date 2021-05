AMLO plantea fortalecer los valores para acabar con la venta de niñas en México

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que la venta de niñas se da en el país, y señaló que el fortalecimiento de valores podría acabar con esta medieval práctica.

En la conferencia Mañanera de este 21 de mayo el AMLO fue cuestionado sobre las recientes denuncias públicas, que distintos medios de comunicación han difundido, sobre la venta de niñas en comunidades indígenas de Oaxaca.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, en primer lugar, lamentar quela venta de niñas y adolescentes ocurra en México y en segundo lugar, defender a las comunidades indígenas, señalando que es racista y clasista pensar de esa manera.

"Yo lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe estigmatizarse a la comunidad indígena, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas por usos y costumbres, y que se cometen hechos de barbarie no debe prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista", declaró AMLO sobre la venta de niñas y adolescentes.

Cabe señalar que el presidente uso las palabras "usos y costumbres" que fue parte del titular que utilizó el principal medio que difundió la venta de niñas y adolescentes en comunidades indígenas de Oaxaca, y que también se trata uno de los medios que AMLO ha catalogado como de oposición a su gobierno.

"Estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales, en todas las clases sociales", argumentó el presidente de México sin ofrecer pruebas sobre la venta de niñas y adolescentes en otras clases o grupos sociales.

Si bien es importante señalar que durante siglos se discriminó a comunidades indígenas por parte de clases sociales altas, los hechos por los cuales fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador ocurren el estado de Oaxaca y durante su administración.

"¿Qué hacemos? Porque esa es su pregunta, pues fortalecer los valores, que no sea lo material lo fundamental, el dinero, sino que se sigan exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas, en el México profundo, en el México de las culturas, en el México que hereda buenas costumbres que vienen de lejos" declaró AMLO sobre las acciones para detener la venta de niñas y adolescentes en Oaxaca.

¿Qué es lo mejor? Fortalecer los valores.

No conforme con argumentar que atendería la venta de niñas y adolescentes en México con el fortalecimiento de valores, comparó este crimen constitucional con la desintegración familiar.

AMLO afirmó que en las elites de México también se lleva a cabo la venta de niñas, y aunque dijo conocer casos, aseguró que no los delataría.

"Por los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, por el predominio del dinero, de lo material, la desintegración de las familias, el abandono a los hijos, por eso, pero fíjese que esa descomposición social se da más arriba que abajo", argumentó el presidente mexicano sobre las causas que provocan la venta de niñas y adolescentes tanto en pueblos indígenas como en otras clases sociales.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cada vez que hay denuncias, se investiga, no obstante volvió a insistir en que no se debía estigmatizar a las comunidades indígenas como "vendedores de niñas y adolescentes" a causa de "usos y costumbres".