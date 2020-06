AMLO podría crear grupos de paz para contener manifestaciones

Ciudad de México.- El presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia matutina que podría crear grupos de paz para detener a provocadores que se infiltran en las manifestaciones, para alterar el orden.

AMLO destacó en La Mañanera los comportamientos de los “anarquistas” en las manifestaciones, pues alteran el orden público, además de dañar la infraestructura de las ciudades.

Sin embargo, Andrés Manuel aseguró que, respecto a las últimas manifestaciones en la Ciudad de México, frente a la embajada de Estados Unidos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un buen trabajo controlando a los manifestantes de manera pacífica.

López Obrador planteó la creación de grupos de paz para calmar a los manifestantes que buscan provocar a los policías y que estos respondan de manera violenta para catalogar al gobierno como opresor.

Hay que buscar una forma (de contenerlos) que no le dé motivos para acusar al gobierno de represor… provocan, provocan y provocan, porque quieren que haya encontronazos “, declaró AMLO.

Andrés Manuel informó que la policía tiene indicaciones de no agredir a los manifestantes, por ello se crearía un grupo para calmar a quienes alteren el orden durante estos eventos.

No hay que darles un motivo de acusar al gobierno de represores, porque no somos represores. Buscar grupos de paz sin armamentos, solo bien protegidos, porque la policía tiene instrucciones de no responder”, aseguró al mandatario.