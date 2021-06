AMLO podría prohibir el uso lúdico de la marihuana según la reacción por la legalización

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se deberá esperar para ver los efectos que tendrá la despenalización de la marihuana para determinar que esta continúa a no, indicando que su gobierno actuaría.

AMLO indicó en La Mañanera que hay muchos aspectos a considerar en la regularización de cannabis, pues se prevé que disminuya la drogadicción en México, así como la violencia al dejar de ser un ilícito el consumo de marihuana para su uso lúdico.

En este sentido anticipó que una vez se demuestren los resultados, el Gobierno Federal actuaría para detener o dejar la despenalización de cannabis.

“Vamos a ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, actuaríamos”, declaró AMLO.

Si como algunos sostienen es algo que no perjudica y que si puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo y entonces vamos a actuar”, agregó.

Al ser cuestionado sobre su postura, Andrés Manuel evitó pronunciarse a favor o en contra de la despenalización de la marihuana, indicando que la medida ya estaba siendo analizada por el Poder Judicial cuando él llegó a la presidencia de México.

Sin embargo AMLO aseguró que respetaba la decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la regulación del uso lúdico de cannabis.

Fallo de la SCJN

Tras el fracaso del Congreso mexicano para regular el cannabis recreativo, la Suprema Corte de Justicia aprobó este lunes un fallo histórico que levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en México aunque no avala su comercialización.

"Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico y recreativo de la marihuana", declaró el presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar, tras la votación.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico.