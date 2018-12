AMLO pondrá a consulta plan de Santa Fe

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México informó este viernes respecto al terreno de la Sedena ubicado en Santa Fe en la Ciudad de México que será destinado en su mayoría a ser un área verde abierta al público y negó se contemple negociar con el, además dijo que pondrá a consulta el plan de Santa Fe.

“Lo que se buscaba en el gobierno anterior era vender el terreno. Se hizo, incluso, un avalúo y se consideró que tenía un valor de 20 mil millones de pesos. Nosotros no vamos a vender el terreno, para empezar a diferenciar”, afirmó.

Desde ayer el presidente había informado que se quiere utilizar el terreno, en lo fundamental para hacer un parque, pues es la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

“Ayer, incluso, les hablaba del 70 por ciento de la superficie del terreno disponible, porque son 150 hectáreas y hay alrededor de 50 hectáreas que tienen que ver con instalaciones, edificios de carácter histórico, porque esta fábrica de armamento se inició en el Siglo XIX, es toda la historia de la fábrica de armas del Ejército desde el presidente Juárez, el presidente Lerdo, luego en el gobierno de Porfirio Díaz. En fin”, detalló.

Además indicó que dicho terreno cuenta con unidades habitacionales del Ejército, e instalaciones de recreación para elementos del Ejército, por lo que quedan disponibles alrededor de 100 hectáreas.

“Cuando se hizo el avalúo este al que hice mención se consideró esa superficie, ahí están las plantas en esas 100 hectáreas; ahí están las fábricas de armas que se están trasladando a Puebla, ya esa parte, por ejemplo, ha sido impactada, ya está urbanizada. Estamos hablando de fábricas que están construidas. Ese es parte del terreno que se utilizaría con propósito de urbanización”, aseveró.

Dijo que de estas 100 hectáreas, 70 iban a utilizarse para la Cuarta Sección del bosque, un parque para Santa Fe, pero desde este jueves se acordó que se podría destinar hasta el 85 por ciento para el parque, y solo utilizar un 15 por ciento para las edificaciones o hay instalaciones ya existentes.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Por ello, afirmó López, lo que se pretende es no afectar el medio ambiente ya que se cuidará que sea muy baja la densidad para no impactar vialidades, no afectar mantos acuíferos, sus barrancas y no tirar árboles.

“Como sería muy poco lo que podría utilizarse, repito, lo mismo que ya está utilizado, esa utilidad que se tendría, aunque sea poca, serviría para adquirir terrenos y construir instalaciones hasta donde alcance para la Guardia Nacional”, afirmó.

AMLO destacó que esta información se dará a conocer en su momento a los ciudadanos. “Ayer acordamos que en un mes vamos a tener ya una propuesta más definida sobre este tema. Me estoy tardando en explicarlo, porque me importa mucho este asunto, y en un mes les presentamos ya el proyecto”.

El presidente afirmó´que habrá consulta ciudadana. “Quién va a decidir, la gente, pero queremos tener completo el proyecto y explicar cuál sería el propósito de utilizar este espacio de la ciudad”, dijo.