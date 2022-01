AMLO prefiere olvidar mi nombre, entiendo perfectamente por qué: Loret de Mola revive escándalos de la 4T

Por último, Carlos Loret de Mola mostró en su video la polémica en torno a los contratos de la Sedena en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles , donde Latinus encontró empresas fantasma, compañías investigadas por desvíos de recursos, direcciones falsas y empresas no dedicadas a la construcción, beneficiadas por 78 millones de pesos a través de 966 contratos entregados entre 2019 y 2021.

También se menciona el polémico video donde aparece Alejandro Esquer , secretario particular de AMLO, moviendo dinero en efectivo con ligas en el caso Carrusel de Cash , una presunta red de depósitos hormiga de la 4T a través de la cual se movieron más de 40 millones de pesos para financiar la campaña presidencial de López Obrador en 2018.

En primer lugar, están los escándalos de los hermanos de AMLO, Pío y Martín Jesús López Obrador , quienes fueron exhibidos en videos recibiendo fajas de billetes de manos de David León , ex coordinador de Protección Civil.

El presidente López Obrador se refirió al periodista como " un conductor de televisión que ya no voy a mencionar , cuyo nombre es mejor olvidar ", a lo que Carlos Loret respondió asegurando que entiende las razones del mandatario.

Raúl Durán Periodista

