AMLO prepara su próxima farsa con el Banco del Bienestar: Loret de Mola

" No es que no haya cajeros, es que se inundaron de corrupción ", concluyó Loret de Mola.

" Se está armando una estructura carísima (lleva 50 mil millones de pesos consumidos y aún no existe) para iniciar como simple repartidor de programas sociales , es decir, sólo va a servir los primeros días del mes, cuando vayan los beneficiarios a cobrar", apuntó.

Tras este señalamiento, dos días después López Obrador admitió que se necesita "la conexión" en las sucursales, pues el objetivo es que haya sucursales en las zonas más apartadas del país, donde no hay internet.

Aseguró que en un principio el presidente le dio la razón. Él había expuesto que en 2020 AMLO prometió que habría 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, lo que hasta la fecha no ha cumplido.

Raúl Durán Periodista

