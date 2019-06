AMLO presenta ejes de la Estrategia Nacional de Lectura

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) participó en la presentación de acciones de la Estrategia Nacional de Lectura en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde dijo que esta práctica influyó en su carrera política.

“Es muy importante la lectura. Yo de los literatos no solo he aprendido y he gozado, sino también he recibido lecciones en mi formación política (…) desde luego no solo es la teoría, es importante la práctica, es importante la comunicación con la gente, lo ideal sería tener una muy buena formación teórica y al mismo tiempo tener una muy buena experiencia de trabajo con la gente, de trabajo comunitario, de comunicación con la gente. Se necesitan las dos cosas: teoría y práctica”, explicó.

La presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, sostuvo que el objetivo de la estrategia es convertir la lectura en un placer, un proceso de ensanchamiento de nuestra conciencia y un camino hacia la pacificación, hacer de México un país de lectores.

La estrategia consiste en articular proyectos de lectura bajo tres ejes de acción: formativo, persuasivo y material.

El primero se ejecutará con la colaboración entre las bibliotecas de todo el país, la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes fomentarán hábitos de lectura.

En el eje persuasivo el gobierno resignificará la lectura con el apoyo en Canales 14, 11 y Capital 21; el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación, además de las empresas Google, Amazon, Apple y el Consejo Mexicano de la Comunicación.

En el tercer eje la estrategia busca asegurar la disponibilidad de materiales de lectura con el apoyo y acompañamiento del Fondo de Cultura Económica, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, el INAPAM, el IMJUVE, la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Cultura, los reclusorios federales, las cámaras de Diputados y Senadores, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el programa Alas y Raíces, y las librerías EDUCAL.

El coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, destacó que entre las acciones a implementar destacan en los nuevos planos de barrio del Metro, los usuarios podrán ubicar la ubicación de bibliotecas y librerías de la ciudad.

La Dirección General de Bibliotecas y la Dirección General para Profesionales de la Educación implementan un curso piloto en línea para que maestros normalistas fomenten la lectura en las aulas.

“Después de esta fase de prueba, el objetivo es ofrecer este curso este próximo ciclo escolar como una materia optativa en todas las escuelas normales del país. Tal vez el próximo año se incorpore, incluso como materia obligatoria”, abundó.