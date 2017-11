AMLO presenta hoy su proyecto alternativo de nación

Sinaloa.- “Hoy los mexicanos que estamos luchando por el cambio estamos felices porque hoy comenzamos a escribir una nueva historia para el país. Hoy Andrés Manuel López Obrador presenta el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, documento elaborado con las bases académicas, sindicales y políticas de Morena, con el propósito de darle un nuevo rumbo al país, porque en los últimos sexenios esto se ha perdido”. Informó el líder municipal de dicho partido.

Agregó el Químico Benítez Torres que para la elaboración de ese documento alternativo de nación se conjuntaron esfuerzos de profesionistas en todos los sectores sociales, los distintos grupos de intelectuales, líderes de movimientos sociales, políticos, jóvenes estudiantes, trabajadores y de mujeres que luchan desde sus hogares para que su condición de vida cambie.

Reitero,vamos a vender el avión presidencial. Primero se lo vamos a ofrecer a Trump y si no a cualquier otro personaje, Boeing o línea aérea pic.twitter.com/ELQYOPgMM6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de noviembre de 2017

“Este documento fue elaborado desde el conocimiento general y desde la situación que impera en el país; este documento contempló y escaneó toda la geografía del país, sin dejar de lado las pésimas condiciones de vida en las que se encuentra la mayor parte de los mexicanos por culpa de la pequeña oligarquía que se ha apoderado de México a través de los actos de corrupción e ingobernabilidad con la que se mueven los del PRIAN”.

Benítez Torres dijo que este documento que hoy los convoca en el Auditorio Nacional, en punto de las 11:00 de la mañana, contempla todas las argumentaciones de una investigación profesional, motivo por el cual pondrá a la disposición del pueblo para que aporte o modifique las ideas que ahí se plasman y con el cual, el líder nacional de Morena gobernará a partir del 2018.

“Estamos seguros del triunfo de Morena, porque el pueblo de México ya no aguanta vivir más en la pobreza, ya no aguanta vivir con el miserable salario mínimo que no le permite sostener un hogar con una buena alimentación, salud, vivienda y estudios. Sabemos que la pobreza ha ido en aumento y también sabemos que los políticos bribones se han servido con la impunidad para no pagar sus fechorías cuando hacen desvíos millonarios a sus bolsillos y siguen impunes, siguen sueltos”

Durante la conferencia “El Legado Social de la #Revolución Mexicana”, nuestro dip. @VirgilioCaballe, explico que los instrumentos institucionales que debían responder al interés general, han sido puestos al servicio de los grandes capitales. https://t.co/LBWZ4HjGJ4 pic.twitter.com/5go5lQhCDO — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) 18 de noviembre de 2017

Señaló que hay hartazgo social, desconfianza y ganas de coincidir en la lucha por el cambio social.

“Hoy sucede un fenómeno muy importante: la gente que más han olvidado, están tristes y muy enojados porque sus historias de pobreza se han recrudecido y hoy esta gente ya grita, ya se entera, ya protesta, ya señala y ya no cree. Esta gente quiere el cambio y sabe que las siglas del tricolor y del pan no son la respuesta a sus demandas”.

“Y hoy comenzamos a escribir una nueva historia hecha por nosotros los mexicanos, desde nuestro sentir, desde nuestro dolor e impotencia; por eso hacemos un llamado a todos los mexicanos a que salga y participe en la aportación de ideas o en debatir sobre lo vertido en el documento, en aras de que sea un proyecto compartido y con dirección del cambio social”. Finalizó el acérrimo opositor del sistema político del PRIAN, Benítez Torres