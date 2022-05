AMLO presenta su declaración patrimonial con aumento de 61 mil pesos en su salario

México.- El presidente AMLO presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses de 2022, en la cual reportó un incremento de 61 mil pesos anuales en su salario como presidente de México, actividad que señaló como su única fuente de ingresos.

En la plataforma Declaranet, Andrés Manuel López Obrador reportó que sus ingresos en 2021 ascendieron a 1 millón 628 mil 717 pesos, lo que representa un incremento de 61 mil 317 pesos en comparación con 2020, cuando reportó ingresos por 1 millón 567 mil 400 pesos.

AMLO aseguró que no posee propiedades ni vehículos, y tampoco reporta regalías por la venta de su último libro, "A la mitad del camino", pese a que en marzo pasado presumió que era el libro más vendido sobre política en México, por lo que se "rayaría" con las regalías que recibiría.

"Ahora me voy a rayar porque, no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de 'A mitad del camino', se ha vendido mucho (...) pagando impuestos, voy a recibir como 3 millones de pesos, porque me dan el 12% de cada libro vendido", aseguró AMLO en su Mañanera en marzo.

Incluso adelantó que estaba pensando en qué podría invertir el monto económico que recibiría por las regalías de su libro por parte de la editorial que lo publicó.

El mandatario federal afirmó en su declaración patrimonial que posee dos cuentas bancarias, una en Banorte y otra en Afirme, además de una Afore en Pensionissste.

Así mismo, AMLO aseguró que no adquirió ningún inmueble ni vehículo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. Tampoco solicitó ningún préstamo ni tuvo participación en ninguna sociedad o empresa. No gozó de ningún apoyo o beneficio público ni privado, ni contó con ningún fideicomiso.

En su primera declaración, presentada prácticamente a un mes de llegar a la presidencia de la República, AMLO reportó un ingreso mensual de 108 mil 744 pesos, una cuenta bancaria con un saldo de 207 mil 26 pesos y una inversión con un saldo de 239 mil 42 pesos.