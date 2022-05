AMLO presenta su plan para combatir la inflación en México: ¿en qué consiste?

El secretario de Hacienda presentó la lista de los 24 productos de la canasta básica de la Profeco que estarán incluidos en el plan antiinflación del gobierno de AMLO, es decir, que contarán con precios máximos para no afectar de forma grave la economía de los mexicanos.

La tercera parte del plan contra la inflación de AMLO se enfoca en estrategias de comercio exterior , y consiste en no imponer aranceles a la importación de alimentos básicos e insumos.

El mandatario subrayó que el plan antiinflación " no se trata de control de precios ", sino que es una alianza con la que se busca " garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo ", por lo que llamó a productores, distribuidores y comerciantes a implementarlo de manera conjunta. "Sin medidas coercitivas", añadió.

"El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para enfrentar la inflación , porque debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación como todos sabemos afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económico, es un impuesto y debemos de evitar que haya carestía de la vida ", explicó AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.