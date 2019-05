AMLO presidente celebra manifestación de opositores

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó su respeto a la libre manifestación y afirmó que ese derecho está garantizado en el cambio de régimen.

“Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. (…) Nosotros cuando estábamos en la oposición hicimos cientos, miles de marchas de protesta, nos costó quitar del gobierno a los conservadores, tardaron 36 años, por poco y se destruye por completo nuestro país. Nada más que México es un gran país, sobre todo con un pueblo extraordinario.

Como nos costó tanto y padecimos de represión, sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten”, expresó.

En conferencia de prensa matutina el mandatario recordó que al tomar posesión como presidente constitucional se comprometió a terminar con la corrupción y los lujos, y a atender a toda la población con preferencia a los menos favorecidos.

“Nos llevó tiempo y como se comprenderá no llegamos para ser floreros, para estar de adorno. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar”, agregó.

Este lunes el jefe del Ejecutivo encabezó la presentación del reporte de las estaciones de servicio y marcas que venden gasolina y diésel a precios justos o elevados, así como el de las gasolineras que dan litros completos a los consumidores.

El presidente adelantó que el lunes de la próxima semana también se darán a conocer los precios del gas.

Remarcó que esta acción conjunta entre la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tiene el objetivo de “que no sea en vano el esfuerzo que hacemos para no aumentar el precio de los combustibles, fue nuestro compromiso. Petróleos Mexicanos vende los combustibles a un precio controlado y la Secretaría de Hacienda tiene indicaciones de no aumentar el precio en términos reales”.

“En general, en estos días ha habido estabilidad en los precios, pero no podemos dejar este asunto al libre mercado, porque está demostrado que se abusa. No se trata de que el Estado intervenga en todo, pero en lo que tiene que ver con la defensa de la economía popular sí vamos a actuar”, subrayó.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que la dependencia a su cargo verificó 125 gasolineras de las 12 mil 500 estaciones estaciones de servicio que hay en todo el país; la muestra fue seleccionada mediante sorteo electrónico.

En este ejercicio se encontró que 41 estaciones no daban “litros de a litro” y 12 se negaron a la inspección, lo que les valió hacerse acreedoras a una multa de 800 mil pesos.

A estas gasolineras , dijo, se les visitará nuevamente en acompañamiento de elementos de seguridad en virtud de cumplir con la obligación de permitir la verificación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.