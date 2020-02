AMLO presume avances en Sta. Lucía 

Estado de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que las obras del aeropuerto de Santa Lucía avanzan incluso con ahorros presupuestales.



Tras realizar un recorrido por la base militar aérea, el Mandatario aprovechó el comentario para destacar la importancia de ahorro presupuestal, al afirmar que es dinero del, y para pueblo.





"Ustedes (soldados) están encargados de todos los frentes de trabajo, y estamos informados de que vamos avanzando en tiempo, en calidad, hasta con ahorros en el presupuesto", expresó.



"Recuerden que esto tiene que ver con la Hacienda pública, el presupuesto es dinero del pueblo, si se ahorra es para de nuestro pueblo, si se ahorra es para (beneficio) de nuestro pueblo, no es para ganancias de particulares".



En presencia de miembros de su gabinete y los Gobernadores Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Omar Fayad, de Hidalgo, sostuvo que esa es la diferencia entre la Iniciativa Privada y la Administración pública.



"Nosotros, ustedes, somos servidores públicos, siervos de la Nación", expresó.



López Obrador aseveró que las obras en Santa Lucía tienen buena dirección, pues están en manos de ingenieros y trabajadores de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Con la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles, abundó, se va a seguir poniendo en alto el orgullo, la disciplina, lealtad y profesionalismo de las Fuerzas Armadas.



"Si no hubiese dirección y profesionalismo, aunque se tenga la mano de obra más dedicada y responsable no se podría salir adelante, hace falta siempre la conducción, la coordinación" expuso.



"Me da mucho gusto poder compartir estos momentos, y vamos adelante con la moral en alto a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos, muchas gracias por lo que hacen".