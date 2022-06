AMLO presume ser el segundo presidente con mayor aprobación; agradece a mexicanos por su confianza

México.-De nueva cuenta, este viernes en su conferencia diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ser el segundo mandatario a nivel internacional con mayor aceptación de parte de sus gobernados, al tiempo que agradeció por ello a la ciudadanía.

Tomando como referencia la consulta realizada por Morning Consult, en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal destacó tener un 66% de aprobación de parte de la ciudadanía mexicana en su cuarto año de gobierno.

“Aquí está la prueba, la aprobación de líderes mundiales, 66% de aprobación, 25% en contra, 9% no contestó. Seguimos estando en segundo lugar, porque primero está este fenómeno, me mandó decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar, es el presidente de la India, Modi 76%, ese es el primer lugar, pero si ven los demás estamos bien y es por la gente”, resaltó.

Al contar con el 66% de aceptación de parte de la población que habita la república mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se coloca como el segundo mandatario con mayor aprobación a nivel mundial.

En este sentido, el jefe de Estado de la república mexicana solo estaría siendo superado, en cuanto a aprobación, por el presidente de la India, Narendra Modi, quien ostenta un aval del 76%, de acuerdo a Morning Consult.

“Salió ayer, no solo por esto, sino para agradecerle mucho el pueblo de México por su confianza, porque esta es una prueba inequívoca y que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia, de los más elevados del mundo, porque vaya que está fuerte la campaña en contra", expuso el jefe del Ejecutivo Federal de México.

El presidente López Obrador aprovechó la oportunidad para agradecer a la ciudadanía mexicana por la confianza que tiene en la administración de la Cuarta Transformación, asegurando que ello prueba su alto nivel de consciencia pese a la campaña en contra de su gestión.

Te recomendamos leer:

En la encuesta de Morning Consult, el presidente Andrés Manuel López Obrador supera en aprobación a los jefes de Estado de Reino Unido, Italia, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros.