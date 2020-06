AMLO prevé no perder empleos en julio por pandemia de coronavirus

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en julio ya no se perderán empleos formales debido a la pandemia por Covid-19 y para agosto habrá un aumento de puestos.

"Qué deseo, desde luego, con toda mi alma, además que me indican los datos que ya julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos a nuestro seguro social, si no hay aumento se va a mantener".

"Vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el seguro social, pero ya vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea un poco en julio, para agosto sí", expresó en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El Presidente agregó que en abril se perdieron 555 mil empleos formales, en mayo se redujo a 345 mil empleos y en lo que va de junio, de acuerdo a datos preliminares, ya sólo son 70 mil empleos, explicó.

