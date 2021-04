AMLO prevé que con reforma al Poder Judicial opositores buscarán amparos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que si este jueves se aprueba la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, los opositores todavía pueden inconformarse y buscar amparos, e insistió en la iniciativa puede avanzar si Arturo Zaldívar continúa como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la conferencia Mañanera de este 23 de abril, AMLO criticó a los jueces que han otorgado suspensiones contra la reforma eléctrica y la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), y previó que la misma situación se replique con la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en lo general por los diputados esta madrugada.

Si se aprueba esta reforma al Poder Judicial el día de hoy, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad correspondiente resuelva", dijo el mandatario.

Como en días pasados, AMLO volvió a defender la necesidad de la reforma al Poder Judicial, y subrayó que será posible llevarla a cabo si Arturo Zaldívar continúa al frente de la SCJN, pues su permanencia en el cargo se extenderá otros dos años con la nueva ley.

Ya conocen mi punto de vista, creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido", reiteró.

El presidente de México añadió que "desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial", y señaló que jueces, magistrados y ministrados han estado cooptados por el Poder Ejecutivo en gobiernos pasados, obedeciendo a intereses conservadores.

"Y si no es por el presidente de la Corte seguiría lo mismo, porque existen los del partido conservador que dominan (...) eran los dueños del poder, el gobierno estaba al servicio de una minoría, sigue estando", criticó, y deseó que los jueces protegieran al débil de los abusos que comete el fuerte.

AMLO aseguró que su gobierno seguirá insistiendo en impulsar cambios para acabar con la corrupción y el conservadurismo, y en caso de que sus iniciativas sean rechazas por los Poderes Judicial y Legislativo, al menos su conciencia estará tranquila, ya que no serán cómplices.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo, y si no lo permiten los órganos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y nuestras propuestas son rechazadas, no sucede nada pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores", aseveró.

A las 4:30 horas de este miércoles, con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, que amplía el periodo de Arturo Zaldívar hasta 2024.