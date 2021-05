AMLO prioriza regreso a clases sobre salud de los niños y adolescentes

México.- Pese a que aún no se tiene información en México sobre la vacunación de niños, niñas y adolescentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en promover el regreso a clases presenciales.

Es bajo el argumento de que esta semana se termina con la vacunación de maestros y maestras en México, pues solo faltan los estados de Chihuahua y Puebla, que AMLO insiste en promover el regreso a clases.

Cabe señalar que ni en la conferencia Mañanera como en la conferencia Covid-19 vespertina, se ha dado a conocer como se procederá con la vacunación de niñas, niños y adolescentes en México.

En ese sentido, en el mundo aún hay pocas vacunas que tienen una eficiencia comprobada para la población de esta edad, lo que las hace aún más difíciles de conseguir, pues a diferencia del resto de vacunas, están fabricadas para una población en específico.

Ante ello Marcelo Ebrard no ha revelado información acerca de cuando se realizará la compra de vacunas para personas menores de edad.

"Necesitamos regresar a clases presenciales", declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Pese a aclarar que el regreso a clases presenciales será opcional, casi parece tener una contradicción discursiva, pues por otro lado promueve en el regreso a clases antes de que termine el presente ciclo escolar y crítica que se busque comenzar este proceso a inicios del siguiente.

Aspectos de las clases presenciales previo a la pandemia de Covid-19. Foto: Debate

"Qué se sepa oficialmente, ya vamos a regresar a las aulas a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial, la escuela, no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos", declaró AMLO en la conferenacia Mañanera de este 28 de mayo.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es suficiente que maestros, maestras y personal educativo de escuelas privadas y públicas, estén vacunados para iniciar con las clases presenciales.

Explicó que el ciclo escolar termina el 9 de julio y ante ello se debe buscar que se realice una evaluación a los estudiantes sobre el avance que tuvieron durante el presente ciclo escolar, es decir, durante la pandemia de Covid-19 que vivieron encerrados; "Se debe evaluar como se avanzó en la educación a distancia".

Por otra parte, afirmó que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, sí no una acción voluntaria, no obstante, fue muy intenso al decir el tiempo que se perdería si la comunidad educativa se esperara a septiembre para regresar a las aulas.

"Que dicho sea de paso, va a continuar, por los que no quieran todavía asistir a la escuela, va a continuar el sistema de educación a distancia (...) Qué oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases", declaró AMLO sobre el regreso a clases.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador argumentó que "muchas personas" le han planteado que se inicie el regreso a clases presenciales en el país.

"No es para pelearnos, sí no hay acuerdo, sí no hay consenso en la comunidad educativa, no, sí hay padres que no quieren que vayan todavía sus hijos a las escuelas, están en su derecho, no es obligatorio", declaró AMLO, pese a su contradictoria insistencia en el regreso a clases y el hecho de que en México aún no hay vacunas para niños, niñas y adolescentes.