AMLO promete cambiar ruta de gasoducto

Pahuatlán, Puebla.-En su encuentro con las comunidades indígenas otomí, náhuatl, totonaco y tepehua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el gasoduto Tuxpan-Tula no pasará por sus tierras.

Luego de recibir la petición de la asamblea de los pueblos indígenas, el Mandatario dijo que su Gobierno buscará junto con la empresa que lo construye (Trans Canadá) una ruta alternativa.

Nosotros estamos revisando esos trazos, sí les digo, aquí en San Pablito, Pahuatlán, aunque tengamos que pagar, no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados", dijo el tabasqueño, lo que le motivó una ovación.

En voz de Gabino Hernández, la asamblea de autoridades indígenas le indicaron que de continuar con el tendido del gasoducto se afectará la flora y la fauna de la zona.

"Señor Presidente, solicitamos su intervención para que se cancele el paso del gasoducto por esta zona. Y no lo hacemos por necedad, no lo hacemos porque estemos en contra del desarrollo del País, no lo hacemos por negligencia, lo hacemos, señor Presidente, porque es nuestro hogar y no tenemos otro lugar dónde vivir", dijo Hernández.

López Obrador acudió al Municipio de Pahuatlán, Puebla, en donde en el patio de la Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza de la comunidad Otomí San Pablito sostuvo el encuentro con los representantes indígenas.

Hernández enlistó las demandas de los pueblos de la zona, entre las que estuvieron la pavimentación de caminos de terracería y la rehabilitación de otros que conectan estas comunidades enclavadas en la sierra poblana.

López Obrador, quien por la mañana encabezó un mitin en Tenango de Doria, Hidalgo, dijo que llegó a San Pablito en un camino de terracería, por lo que conocía las condiciones del camino.

"Aquí estoy, recorriendo el País como lo he hecho siempre, a ras de tierra, ya no hay aviones, no hay helicópteros; además no me afecta porque estoy aflojado en terracería", señaló.

En el caso del camino que conecta estas dos localidades, ofreció, será pavimentada, pero no se realizará de la manera tradicional, otorgándole un contratato a una empresa, sino dándole el dinero a las comunidades para que éstas hagan la obra de manera artesanal.

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que López Obrador es el primer Presidente de la República que visita esta comunidad otomí, lo que evidencia la importancia que tiene por los pueblos indígenas.