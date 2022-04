AMLO promete garantías a la inversión a empresarios en el Istmo de Tehuantepec

Veracruz.- La mañana de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con gobernadores empresarios en el Istmo de Tehuantepec con la finalidad de realizar una exposición sobre el desarrollo que se ha dado en la zona, así como los proyectos que se tienen contemplados.

AMLO al presentar el Proyecto del Istmo de Tehuantepec también ofreció garantías para la inversión para lo que consideró como uno de los corredores más importantes de la región.

En un acto que se llevó a cabo en San Juan de Ulúa, Veracruz, el presidente durante casi una hora expuso la importancia de concretar la integración comercial y económica de Norteamérica, la cual calificó de estratégica entre México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, destacó la importancia de la renovación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), que permitió un alcance mayor a las relaciones comerciales entre los tres países de América el Norte.

"Está creciendo la inversión extranjera en México como nunca y eso es un indicador de que hay futuro para las empresas en México, para el crecimiento económico; es una región de muchas oportunidades", mencionó AMLO

En este evento que se llevó a cabo como parte de su visita de evaluación de las acciones para el para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el presidente destacó que su administración se ha priorizado el desarrollo en el sur del país a diferencia de sexenios anteriores.

“¿Qué estamos ahora haciendo? Buscando un crecimiento horizontal, equilibrado. No abandonando el norte, no abandonando el centro, no abandonando el bajío, sino apoyando a la región que estaba completamente en el abandono. Como nunca se está invirtiendo en el sureste del país”, remarcó.