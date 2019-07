AMLO promete que habrá reactivación de Internet en la UNAM

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que el Internet se reactivará en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Esto luego de que fuera señalado que el gobierno que encabeza AMLO canceló los contratos que facilitaban la conexión de la red.

Sin embargo hoy durante su conferencia de prensa que encabeza en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador detalló que se verificarán y que reactivarán, siempre y cuando no sean onerosos ni excesivos.

Es una revisión temporal. Se pagaba muchísimo también por esos servicios. Voy a invitar a la Oficial Mayor de Hacienda para que les dé a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación, cuánto era.

Además AMLO agregó que "se están revisando los contratos y como se tiene temores de que no se continúen si son onerosos, se difunde mucho diciendo ‘se va a quedar la UNAM sin el servicio de internet. ¡Imagínense! Un centro de estudios sin internet, es como lo de las medicinas, se van a quedar los niños con cáncer sin medicina".

“Es un poco de chantaje, pero hay que aguantar un poco. Todo lo que resiste apoya. No es que a la primera de que salió una nota de ocho columnas de se apaga el Internet por la austeridad y no es que ‘ándenle vean eso rápido si no, nos van a seguir criticando’, ¡no! Es ‘revísenlo con calma y hasta el fondo’, y siempre hay que ver de parte de quién, eso también es importante”, dijo.

AMLO, un presidente que ha prometido Internet en todo México

El pasado 19 de julio, EL DEBATE publicó que el Gobierno de México anunció este viernes la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una filial de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que abastecerá de internet a todo el país, donde muchas zonas rurales siguen sin conexión.

"Ya se creó la empresa pública para comunicar al país con internet (...), es una empresa de telecomunicaciones e internet para todos. Hoy les damos el nombre, es una filial de la Comisión Federal de Electricidad", expresó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, la Presidencia informó que el nombre de esta nueva empresa pública es: CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.