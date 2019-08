AMLO promete sistema de Salud de primer mundo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que México tendrá un sistema de Salud de primer mundo, asimismo recordó el anunció que dio el pasado 2 de agosto incrementar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para 2020.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO expuso que su Administración va a incrementar "el año próximo el presupuesto en 40 mil millones de pesos" con el fin de subsanar las profundas carencias que tiene el actual sistema de salud.

"Nadie se va a quedar sin quedar atendido, al contrario, se van a mejorar los servicios de salud", aseguró el mandatario.

Esa partida extra de presupuesto a la salud pública saldrá de un fondo existente con 70 mil millones de pesos, de los cuales se usarán 40 mil, explicó.

El programa para mejorar el sistema se presentará "pronto" y se ejecutará a partir de una nueva institución para la salud que ya había sido anunciada con anterioridad, el Instituto de la Salud para el Bienestar.

Entre los objetivos del presidente -cuya fijación desde la campaña ha sido la de tener en algún momento un sistema de salud similar al de los países europeos- se encuentra mejorar la distribución de medicamentos e incrementar el número de médicos.

Primero, que no falten los medicamentos, que se acabe la corrupción en la compra de medicamentos y que se distribuyan, clamó.

El segundo pilar para un renovado sistema de salud es "el reclutamiento de médicos y enfermeras" para las unidades hospitalarias, las cuales, según anunció López Obrador, serán arregladas dado el mal estado en el que se encuentran algunas.

"Hay hospitales saturados", aseguró, mostrándose muy crítico con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En México, la atención médica pública está fragmentada en tres instituciones: el mencionado ISSSTE, el Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS) y el Seguro Popular.

Es por ello que la nueva administración, que inició sus labores el pasado 1 de diciembre de 2018, ha puesto en marcha una nueva institución que opere de forma más efectiva, creando un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituiría al Seguro Popular.

Este martes, exsecretarios de Salud de México alertaron de los riesgos que supondría desaparecer el Seguro Popular, que atiende a los más desfavorecidos.

López Obrador respondió este miércoles a las críticas arguyendo que "los académicos no salen del despacho, no van al campo, no conocen la realidad" del país. Y a esto agregó: "se opina de todo, son todólogos".

En otros temas, el dirigente de Morena habló de la reunión de este martes con el presidente del banco de inversiones Goldman Sachs, John E. Waldron.

El presidente dijo que fue una conversación "en muy buenos términos" y tienen mucha confianza en México.

Asimismo, expuso que el banco de inversiones llevará a cabo con Hacienda acuerdos económicos y financieros.

Aprovechó también para defender la fortaleza del peso, que "aguantó y resistió" en estos últimos días, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos.