AMLO prometió una revolución para México, ¿acaso ya comenzó?

México.- En las escasas tres primeras semanas de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha movido a todo galope para trastornar el orden establecido, ¿será que ya comenzó la revolución que prometió para México?.

Respaldó una nueva ley para recortar los salarios más elevados del gobierno y aumentar los más bajos, además de que propuso la expansión de programas sociales en beneficio de los pobres y marginados, quienes son su principal prioridad, según ha declarado.

Tomó medidas enérgicas para cancelar la construcción de un aeropuerto costoso y parcialmente construido.

Además, en una estrategia repleta de simbolismo, el día de su toma de posesión, convirtió Los Pinos, la residencia oficial del presidente, en un complejo cultural abierto al público, que generó imágenes de personas comunes y corrientes, a quienes antes se les había prohibido el acceso al sitio con un perímetro de seguridad férrea, paseando libremente en sus terrenos con expresiones de asombro y alegría.

Durante su campaña presidencial, López Obrador prometió una revolución. Se comprometió a que, en caso de resultar electo, le pondría un alto a la corrupción, terminaría con la impunidad, fortalecería la economía, traería la paz al país, eliminaría la desigualdad y empoderaría a las minorías que han sido privadas de sus derechos.

Su mensaje fue sumamente popular entre los electores mexicanos, quienes le otorgaron una victoria aplastante en julio y le dieron a su partido, Morena —que ni siquiera existía en la elección presidencial previa—, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Estos han sido apenas los primeros días del sexenio de López Obrador. Sin embargo, la celeridad de su arranque en comparación con las expectativas extremadamente altas que cultivó ha llevado a muchos a preguntarse: ¿México está en la cúspide de un punto de inflexión histórico o de una decepción histórica?

López Obrador parece estar muy consciente de que la interrogante está en boca de todos y de que los escépticos y detractores están atentos y vigilantes para señalar el primer atisbo de hipocresía y fracaso.

Durante un periodo en los inicios de su carrera política, López Obrador se dedicó a la organización de comunidades indígenas en situación de pobreza en su estado natal, Tabasco. Desde entonces, ha buscado mantener al menos un pie firmemente plantado entre los marginados de la nación.

De este modo, ha marcado un contraste evidente con respecto a su predecesor, Enrique Peña Nieto.

Mientras que a Peña Nieto, miembro de una familia bien conectada políticamente, se le consideraba distante y elitista, López Obrador ha procurado ser accesible, un ciudadano más.

Mientras que Peña Nieto se presentaba refinado y usaba trajes pulcros que le daban una buena apariencia lista para la televisión, a López Obrador se le ve desaliñado, su rostro a menudo tiene un rictus amargo, como el de un tipo que acaba de llegar de la calle y no le ha ido muy bien en el día.

Al invitar al público a visitar Los Pinos, que durante generaciones fue la propiedad más exclusiva del poder político mexicano, López Obrador cumplió con una de sus promesas de campaña más populares.

Ha comentado que seguirá viviendo en su hogar en el sur de Ciudad de México hasta que el menor de sus hijos termine la escuela primaria, entonces buscará algo a lo que se refirió como “una casa modesta” cerca de Palacio Nacional, su oficina en el centro de la ciudad.

Sigue desplazándose por la capital del país en su Volkswagen 2013, pues renunció al transporte presidencial. Disolvió el Estado Mayor Presidencial —el servicio de seguridad presidencial—, y se rodeó de una escolta conformada por veinte ciudadanos desarmados que constituyen una muestra representativa de la sociedad mexicana.

No quiero perder la relación con los ciudadanos, con el pueblo (...), no quiero que me cerquen, afirmó