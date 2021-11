AMLO propondrá a subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, como gobernadora de Banxico

"Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el Presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México", escribió el exsecretario de Hacienda.

El propio Herrera confirmó en su cuenta de Twitter que una semana atrás AMLO le notificó que ya no sería propuesto para dirigir el Banco de México.

"Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar, a ella se debe que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es muy buena servidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer", dijo AMLO.

Subrayó que se debe a la subsecretaria de Hacienda que el gobierno de México tenga "estabilidad financiera" y no haya contraído nuevas deudas.

"En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez, subsecretaria de Hacienda, ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México", dijo el presidente.

En la Mañanera de este 24 de noviembre, AMLO confirmó que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera , ya no será propuesto para estar al frente del Banxico, pues en su lugar será Victoria Rodríguez, actual subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

