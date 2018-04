AMLO propone enfrentar la inseguridad con abrazos, no con balazos

Ciudad de México.- La única forma de pacificar a Sinaloa y hacerle frente a la ola de feminicidios en todo el país es con trabajo, con buenos salarios y con abrazos, no con balazos, así lo afirmó Andrés Manuel López Obrador, quien fue entrevistado en el aeropuerto internacional de Mazatlán minutos antes de tomar el vuelo que lo regresaría a la Ciudad de México.

El candidato a la Presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, estuvo ayer en la ciudad de Mazatlán, en la unidad deportiva de la colonia Ricardo Flores Magón, hasta donde llegó por tierra desde Nayarit.

Una vez terminado el evento y tras una reunión privada con integrantes de la estructura de su campaña en un restaurante, llegó retrasado al aeropuerto de Mazatlán, alrededor de las 18:15 horas, cuando ya la sala de abordar estaba repleta.

Justo antes de llegar a la sala de abordar, concedió una breve entrevista para EL DEBATE, en la que se refirió a los sinaloenses como entusiastas y dispuestos a que se logre un cambio verdadero en el Sinaloa y en el país: «Nos fue muy bien, la gente de Mazatlán es abierta, franca, tiene vocación democrática, dimensión social, es un gran pueblo», afirmó el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

Estrategia contra la violencia

A pregunta expresa de cómo se podría pacificar Sinaloa, una de las principales demandas de la ciudadanía, López Obrador aseguró que «con trabajo, con buenos salarios y con abrazos, no va a haber balazos.

El exdirigente nacional de Morena sostuvo que si se apoya el campo, a la pesca, a las actividades productivas, si hay buenos salarios, si hay atención a los jóvenes, que tengan estudio y oportunidades de trabajo, se va a serenar Sinaloa y todo el país: «No vamos a seguir nosotros con la misma estrategia de querer resolver el problema de la violencia con violencia, no se puede apagar el fuego con fuego», señaló. Y agregó: «La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por eso lo primero será que haya producción, trabajo, bienestar, y estoy seguro de que vamos a conseguir la paz.

Cuestionado sobre su estrategia para hacerle frente a los feminicidios que tanto han golpeado al país y particularmente a Sinaloa, Andrés Manuel habló de la necesidad de que la población «hagamos conciencia de que no debemos optar por la violencia, que entre todos debemos conseguir la paz, reconciliarnos, que no se agreda a nadie y que no se agreda a las mujeres, que no se asesine a las mujeres, que no haya feminicidios». Pero «también que no se asesine a periodistas», añadió, por lo que reiteró que va a cuidarlos.

Es con la participación y el convencimiento de todos, no con el uso de la fuerza, sino haciendo conciencia que nos conviene vivir en paz, pensar en nuestras familias, nuestros hijos, pensar en el prójimo, abrazos, no balazos», insistió el candidato.

Confía en su triunfo

Cuestionado sobre si el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para meter al Bronco a las boletas, a pesar de las firmas irregulares, da para pensar en un posible fraude electoral, AMLO dijo que no van a poder, que está más de 20 puntos arriba en las encuestas: «Estamos muy arriba y va a ser, como se dice en el beisbol, por paliza, no van a poder impedir que haya un cambio, una transformación; han abusado mucho los políticos corruptos y hace falta que haya justicia, que haya honestidad para que al mismo tiempo se consiga la paz y la tranquilidad.

Ya en la sala de abordar, después de la entrevista, a donde llegó solo con equipaje de mano, sin documentar, y acompañado de su coordinador de campaña, César Yáñez, López Obrador fue abordado por decenas de personas que igual esperaban la salida de su vuelo, unos a Los Cabos por la sala 7 y el resto a la Ciudad de México, en el mismo vuelo que él, el AM245 de Aeroméxico, por la sala 9.

La mayoría de las personas que lo abordaron se identificaron como simpatizantes con su propuesta, por lo que abundaron los saludos, los abrazos, las fotos, los mensajes de aliento y de éxito para el 1 de julio, incluso algunas peticiones de que, de ganar, «saque a toda la bola de corruptos.

Mientras platicaba, César Yáñez le dio una taza de té, y más tarde un café con el que subió al avión.

Pero antes de abordar, una señora que estaba sentada frente a él, esperando la salida del vuelo a Los Cabos, le confesó estar indecisa con su voto, pero aun así le pidió tomarse una foto juntos, lo que aprovechó Andrés Manuel para cantarle un pedazo de canción: «Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui...», lo que generó risas entre los presentes.

Jóvenes, parejas, familias y señoras, de todas las edades se le acercaron para hablar con él. Algunos incluso le solicitaron mensajes y saludos grabados en video para presumirlos a sus familiares o mostrarlos a la esposa. Con los periodistas que le acompañan en su gira platica de ciertos acontecimientos de la jornada.

Hagamos conciencia de que no debemos optar por la violencia, que entre todos debemos conseguir la paz

Andrés Manuel López Obrador

Candidato a la Presidencia de México

Vuelo tranquilo

Ya en el avión, AMLO se sentó del lado de la ventana, en el asiento 12A, junto a su coordinador de campaña, César Yáñez, quien lo acompañó en cada paso que dio durante su gira.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México se mantuvo sentado todo el trayecto del vuelo. Al principio rio a carcajadas con algunos comentarios de los periodistas y gente de su equipo que iba en los asientos contiguos, pero la mayor parte del viaje se mantuvo atento al teléfono, igual que su coordinador de campaña, quien no despegó un solo minuto la vista de su celular.

Fue un trayecto tranquilo, con ligera turbulencia antes del descenso.

Tras aterrizar en la terminal 2, luego de hora y media de vuelo, nuevamente al salir fue solicitado para un par de fotos. Ya su rostro presentaba cansancio. Finalmente, salieron del aeropuerto él su inseparable coordinador.