AMLO protege a los suyos aunque sean delincuentes: Ricardo Anaya estalla por escándalo de Delfina Gómez

El panista lanzó una propuesta para el presidente López Obrador y su gobierno, a quienes pidió que "dejen de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás, no fabriquen delitos y persigan a quienes verdaderamente hayan cometido una falta, caiga quien caiga".

"En tres años del gobierno de Morena el juego está bien claro: criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos , criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos, criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no, no son iguales; resultaron peores ", afirmó.

"Nomás les faltó decir una cosa: que se van a castigar los delitos electorales pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena . Para irnos entendiendo, a sus delincuentes los protege y hasta los defiende ", criticó.

Ricardo Anaya añadió que el gobierno de AMLO debió decir que castigaría los delitos electorales sólo si no implican a miembros de Morena, acusando que el presidente de México protege y defiende a "sus delincuentes".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.