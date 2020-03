AMLO puede ser una fuente de contagio de Covid-19, señala Calderón

Ciudad de México.-El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puede ser fuente de contagio de coronvirus (Covid-19), debido a que en los eventos masivos que asiste saluda por lo menos a 300 personas y una de ellas puede tener el virus.

Y dijo que el mismo Presidente de Mexico sería más contagioso "incluso más que cualquier persona", escribió en Twitter.

En un tuit se lee lo siguiente: "El Pdte. @lopezobrador_ , por supuesto, también puede ser fuente de contagio. Incluso más que cualquier persona, porque en sus eventos saluda a decenas o cientos más personas que cualquiera. Si entre 300 personas que saluda hay una contagiada, puede contagiar al resto que salude."

Asimismo, se refirió al subsecretario López-Gatell en un tuit en cuanto a sus dichos que de tener coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas, porque posee una "fuerza moral" y no de contagio, y expresó esto: "En otras palabras, y como dijo Don Gatel, “ojalá hay contagio de coronavirus porque se volverá inmune”... (hay quien lo cree, pero contagiarse y aliviarse no vuelve inmune a nadie).", dice el expanista.

Hace 11 años México sufrió el brote de un nuevo virus, desconocido y mortal, sin que hubiese información de su letalidad. Toda proporción guardada, la CDMX fue el equivalente a Wuhan, China. Este fue el mensaje que di entonces sobre influenza. https://t.co/Au9xeImSzq vía @YouTube — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 13, 2020

Por otra parte, el presidente López Obrador informó este martes que debido a la pandemia del coronavirus tendrá actos públicos más modestos y reducirá sus giras multitudinarias por el país, como la que tenía prevista para este fin de semana en el estado de Oaxaca.

"Nada más pedir a los ciudadanos de Oaxaca, amigos que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao y que ya va haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos", expresó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador ha externado que no suspendera sus giras hasta cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se lo indique, pese a que se incrementan los casos confirmados de coronavirus en el país.