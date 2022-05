AMLO quiere a Sheinbaum como sucesora para poder controlarla: Loret de Mola

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que AMLO quiere a Claudia Sheinbaum como sucesora en la presidencia para poder controlarla, ya que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es un "mal clon" del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin su empuje político.

En el capítulo 82 de su noticiero en Latinus, Loret de Mola declaró que Claudia Sheinbaum es la candidata favorita de AMLO para las elecciones de 2024, ya que se ajusta a lo que el presidente quiere: "lealtad a ciegas".

"Todo mundo sabe que la preferida es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque López Obrador quiere lealtad a ciegas, quiere a alguien que pueda controlar sin problema cuando él ya no sea presidente, y Claudia Sheinbaum es ideal para eso, es la incondicional, la que no espera nada más que una candidatura, la que ha sacrificado sus ideas y su personalidad para convertirse en un mal clon que hace y dice lo mismo que el presidente, pero que no tiene empuje", dijo Loret sobre Sheinbaum y AMLO.

El periodista consideró que la morenista incluso actúa igual que AMLO en "mal manejar las crisis", recordando que nunca se disculpó y hasta "se dijo víctima" tras revelarse que su gobierno aplicó tratamientos experimentales con ivermectina a la población de la CDMX sin pedir su consentimiento ni advertir sobre los posibles efectos secundarios.

Recordó que algo parecido ocurrió tras el colapso de la Línea 12 del Metro, por el que Sheinbaum jamás se disculpó e incluso terminó descalificando a la empresa noruega DNV, que su propio gobierno contrató para realizar un peritaje independiente de los hechos. Sin embargo, cuando los expertos concluyeron que el gobierno de la morenista también fue responsable de lo ocurrido, ella acusó un complot en su contra.

Loret de Mola afirmó que Sheinbaum es la candidata preferida de AMLO para 2024 por su "lealtad a ciegas". Foto: Cuartoscuro

"Tampoco se disculpó después del derrumbe de la Línea 12 del Metro, murieron 26 personas. Contrató expertos independientes para investigar, los presentó con bombo y platillo, pero cuando estos expertos concluyeron hace unos días que su gobierno era corresponsable de la tragedia por falta de mantenimiento al Metro, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Los descalificó", puntualizó Loret de Mola.

No obstante, el periodista de Latinus destacó que el principal problema de Sheinbaum es que "no pega como candidata", pues a pesar de contar con el respaldo de AMLO y ser su preferida, no tiene el carisma del mandatario y ha resultado una pésima operadora política.

Y es que en las elecciones de 2021 los resultados fueron catastróficos para la jefa de gobierno capitalina, ya que Morena perdió la mitad de las alcaldías en la CDMX, y durante la consulta de revocación de mandato de AMLO no logró que votara ni el 20% de la población, lo que ha derivado en una mayor popularidad para Marcelo Ebrard como candidato en 2024.

"Pero el mayor problema de Claudia Sheinbaum es que no pega como candidata, no conecta con la gente, obviamente no tiene el carisma, el arrastre de López Obrador, y eso es algo que no se puede heredar (...) es la responsable casi de haber entregado la Ciudad de México, bastión del obradorismo, a la oposición, por eso las encuestas de presidenciables ponen a Ebrard por arriba de Sheinbaum", afirmó Loret de Mola.