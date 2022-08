AMLO quiere adoctrinar: Ricardo Anaya critica nombramiento en la SEP y plan educativo de la 4T

" Lo que pretenden no es educar, es adoctrinar . Pretenden que las niñas y los niños, en lugar de saber español y matemáticas, crean que la tontería de que la técnica es neoliberal y que hay que ignorarla. Y pretenden alimentar el resentimiento diciendo otra tontería: que el conocimiento científico es 'colonialista' y que hay que emanciparse, claro, sumándose a la 4T", agregó el excandidato presidencial del PAN.

"Si fuera cierto que primero los pobres, la educación sería la prioridad número 1 en nuestro país. Pero la educación no le importa (...) Este señor empeñó el futuro de tus hijos para hacer una refinería", expuso.

El opositor aseveró que a AMLO "no le importa" la educación de México , y como ejemplo señaló que eliminó las escuelas de tiempo completo y ha recortado el presupuesto educativo hasta dejarlo en el más bajo en 12 años, y todo para destinar mayores recursos a sus proyectos.

" Ningún presidente se había atrevido a ponerse a sí mismo en los libros de texto . El presidente que nos engañó con el cuento de que no quería monumentos ni calles con su nombre ahora sí se voló la barda poniéndose en los libros de texto", mencionó.

"Por primera vez en la historia de México, hay 1 millón y medio de niños y jóvenes menos que están estudiando en la escuela de los que había cuando López Obrador llegó al poder. Eso sí para que veas es una tragedia. Destruir el futuro de 1 millón y medio de niños y jóvenes con una política educativa retrógrada, eso de veras no tiene perdón ", dijo Anaya sobre AMLO.

Raúl Durán Periodista

